Nuovo stadio, la Giunta approva la proposta di delibera del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Arrivano buone notizie per lo stadio della Roma. Oggi, infatti la Giunta ha approvato la proposta della delibera per la presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo impianto. A comunicarlo è Andrea De Angelis de Il Romanista.
La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma
— Andrea de Angelis (@deangelisrr) February 26, 2026