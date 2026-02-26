Clicky

Nuovo stadio, la Giunta approva la proposta di delibera del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

26/02/2026 alle 19:39.
stadio-pietralata-dallalto

Arrivano buone notizie per lo stadio della Roma. Oggi, infatti la Giunta ha approvato la proposta della delibera per la presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo impianto. A comunicarlo è Andrea De Angelis de Il Romanista.