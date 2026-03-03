Stadio della Roma, i comitati del No non saranno riascoltati nelle commissioni. Fonti della maggioranza: "Posizioni già note"

Nell'iter di approvazione del nuovo stadio della Roma, la maggioranza capitolina ha deciso di non procedere a nuovi confronti con i comitati contrari all'opera. La notizia, riportata dal giornalista Alessio Di Francesco, arriva alla vigilia delle sedute delle commissioni consiliari che esamineranno il progetto prima del voto finale in Assemblea. Secondo quanto confermato da fonti della maggioranza, la decisione è motivata dal fatto che le istanze dei comitati sono già state ampiamente illustrate e acquisite agli atti: "Sono già stati ascoltati in altra fase del procedimento, non è necessario farlo ancora perché la loro posizione è nota". Il riferimento è alla fase del dibattito pubblico durante la quale i cittadini hanno potuto esprimere le proprie osservazioni.

Il calendario dei lavori in Campidoglio prosegue serrato. Giovedì si riunirà la commissione Patrimonio (forse assieme a quella per i Lavori Pubblici), mentre venerdì è convocata la commissione congiunta Urbanistica e Mobilità . Questi passaggi sono propedeutici al voto decisivo sulla conferma del pubblico interesse, fissato in Assemblea Capitolina per il prossimo 13 marzo.

