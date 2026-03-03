Stadio della Roma, convocata venerdì la commissione Urbanistica e Mobilità

Prosegue senza sosta l'iter amministrativo per la costruzione del nuovo stadio della Roma. È stata infatti fissata per venerdì mattina, alle ore 8:30, la seduta della commissione congiunta Urbanistica e Mobilità che avrà all'ordine del giorno l'esame del progetto di Pietralata.

La convocazione, resa nota dal giornalista Alessio Di Francesco, rappresenta un passaggio tecnico fondamentale e propedeutico al voto finale in Assemblea Capitolina. Durante la seduta, i consiglieri delle due commissioni esamineranno nel dettaglio gli aspetti legati all'impatto urbanistico e alla sostenibilità della mobilità dell'opera, così come delineati nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) presentato dalla AS Roma e già approvato in Giunta.

Questo appuntamento precede il voto definitivo dell'Aula, già calendarizzato per il prossimo 13 marzo, che chiuderà la fase di competenza comunale prima del passaggio dell'intero dossier alla Regione Lazio per la Conferenza di Servizi decisoria.

