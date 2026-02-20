Stadio Roma: probabile arrivo in aula del voto di conferma del pubblico interesse già dal 5 marzo

Lo Stadio della Roma a Pietralata entra in una nuova fase. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un ulteriore passo avanti nell'iter per la realizzazione dell'impianto e, come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, è probabile che il voto di conferma del pubblico interesse possa arrivare in aula già dal 5 marzo.
#StadiodellaRoma probabile arrivo in aula per il voto di conferma del pubblico interesse già dal prossimo 5 marzo #ASRoma #stadio #Pietralata #Euro2032 pic.twitter.com/Xm8g6uJPwH
— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) February 20, 2026