Stadio Roma: probabile arrivo in aula del voto di conferma del pubblico interesse già dal 5 marzo

20/02/2026 alle 12:24.
stadio-pietralata-immagini

Lo Stadio della Roma a Pietralata entra in una nuova fase. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un ulteriore passo avanti nell'iter per la realizzazione dell'impianto e, come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, è probabile che il voto di conferma del pubblico interesse possa arrivare in aula già dal 5 marzo.