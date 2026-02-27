Stadio della Roma, parere positivo dalla Conferenza Stato-Regioni al commissario per Euro 2032

Arriva un'altra notizia positiva per l'iter di approvazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, come segnalato da Andrea De Angelis de Il Romanista. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ha reso parere positivo sullo schema di decreto per la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere legate a UEFA Euro 2032. Questo passaggio istituzionale, non legato al procedimento comunale, è di fondamentale importanza strategica. L'impianto giallorosso è infatti una delle infrastrutture chiave per la candidatura italiana alla manifestazione continentale. L'istituzione di una figura commissariale dotata di poteri speciali avrà il compito di semplificare e accelerare le procedure burocratiche per tutti gli interventi necessari, compreso quello di Pietralata.

Il via libera della Conferenza Stato-Regioni rappresenta un tassello necessario per consentire al Governo di procedere con la nomina, fornendo così un ulteriore impulso al progetto. Questa novità si aggiunge al recente via libera ottenuto dalla Giunta capitolina, che ha attestato la conformità del progetto e lo ha inviato all'Assemblea per il voto finale sull'interesse pubblico. L'iter prosegue quindi su un doppio binario, locale e nazionale, con l'obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione dell'impianto.

Ieri è arrivato anche il parere positivo della Conferenza Stato Regioni al commissario per Euro 32. Altra bella notizia per il nuovo stadio della Roma pic.twitter.com/EjHbOY08xL — Andrea de Angelis (@deangelisrr) February 27, 2026



