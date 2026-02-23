Stadio della Roma, il Comune risponde ai comitati No Stadio: "Zona boschiva è area ambientale degradata, previsto incremento qualitativo del verde"

Arriva la replica ufficiale del Comune di Roma al comunicato diffuso dai Comitati No Stadio in merito alla tutela delle aree verdi interessate dal progetto di Pietralata. Con una nota congiunta, gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale hanno fatto chiarezza sulla situazione, smentendo l'esistenza di un vincolo assoluto e sottolineando come il nuovo impianto porterà un incremento del verde pubblico.

"Non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata", precisa la nota. "Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come 'area ambientale degradata', con essenze di scarso valore". Il Campidoglio spiega che la normativa nazionale consente la trasformazione di queste aree, a patto che venga prevista una compensazione.

A tal proposito, viene annunciato un progetto che sarà presentato a breve e che porterà benefici all'intera area: "Riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo che qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti".