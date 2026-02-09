Clicky

Sessa nominato commissario stadi per EURO2032: i Comitati del 'no' di Roma, Milano, Parma, Como e Pisa inviano una diffida a Meloni e Abodi

09/02/2026 alle 10:35.
massimo-sessa

Nuova vicenda legata allo Stadio della Roma a Pietralata. Come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella mattinata odierna i Comitati del 'no' di Roma, Milano, Parma, Como e Pisa hanno inviato tramite l'avvocato Veronica Dini di Milano una diffida alla Presidenza del Consiglio e al ministro dello Sport Andrea Abodi in seguito alla nomina di Massimo Sessa come commissario straordinario per gli stadi in vista di EURO2032.