Stadi, ecco il commissario per Euro 2032: l'incarico a Massimo Sessa

Arriva la nomina ufficiale che il mondo del calcio, e in particolare la Roma, attendeva con grande interesse. L’ingegner Massimo Sessa è stato nominato Commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032. Una figura chiave il cui compito sarà quello di accelerare e semplificare gli iter burocratici per la realizzazione delle nuove infrastrutture, un ruolo che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata.

La nomina è stata ufficializzata attraverso una nota del Ministero per lo Sport e i Giovani. Di seguito, il comunicato:

"Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell'Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Successivamente, come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione".

L’Ing. Sessa, attuale Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con una lunga esperienza come Dirigente del MIT, avrà il compito di "coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive" necessarie per l’Europeo. La nomina di un commissario con poteri speciali era vista come un passo fondamentale per superare i tradizionali ostacoli della burocrazia italiana. Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata rientra a pieno titolo tra i dossier che potranno beneficiare di questa accelerata.