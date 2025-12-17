Stadio Roma, i Comitati del 'no': "Depositata in Procura una denuncia sulla verifica delle aree boscate" (FOTO)

La telenovela legata al nuovo Stadio della Roma a Pietralata continua. A pochi giorni dalla consegna del progetto definitivo, attesa entro Natale (22 o 23 dicembre le date più probabili) , i Comitati del 'no' hanno presentato alla Procura della Repubblica una denuncia per i reati di “Falso ideologico in atto pubblico”, “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” e “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Ecco il comunicato ufficiale: "Facendo seguito ai diversi accessi agli atti promossi ed ai riscontri ricevuti, viste le molteplici incongruenze nella determina del 13/05/2025 con cui il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale e Ambientale del Verde ha incaricato il Dott. Agr. MAURO UNIFORMI per il “Servizio di consulenza specialistica per la valutazione agronomica e certificazione delle aree boscate nell’area di proprietà di Roma Capitale contraddistinta con foglio 601 ed elaborazione del Piano di Gestione Operativo del verde del Parco Regionale urbano di Monte Mario e del Pineto”, abbiamo depositato una denuncia alla procura della Repubblica rappresentando quali ipotesi di reato il “Falso ideologico in atto pubblico”, la “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” e la “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

Rimaniamo in attesa dei procedimenti di rito e ribadiamo la nostra completa fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine".





