Stadio a Pietralata. Il progetto definitivo prima di Natale

Ci siamo. L'inizio della prossima settimana dovrebbe proprio essere quello della presentazione del progetto aggiornato e definitivo del nuovo stadio della Roma. I problemi sono stati diversi, alcuni prevedibili, altri molto meno, ma sembra che adesso tutto sia risolto. Il club giallorosso, solidamente affiancato dal Comune di Roma, ci è riuscito senza nemmeno approfittare dell'aiuto di un commissario straordinario, che adesso c'è, ma che probabilmente sarebbe stato infinitamente più utile un paio di anni fa, a tenersi stretti. Le micromisure previste nella Manovra includono infatti anche un commissario per la riqualificazione dell'area di Pietralata, quella dello stadio appunto, con decreto di nomina atteso per il 29 dicembre. Il prescelto è Massimo Sessa, lo stesso che da qualche tempo è al lavoro sugli impianti di Euro2032. (...) Tornando all'atteso progetto definitivo, si parla di un annuncio il 22 o 23 dicembre, in modo da passare un sereno Natale anche in casa giallorossa. (...)

(gasport)