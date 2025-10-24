Stadio Roma, i comitati contrari presentano ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR

Non si ferma la battaglia legale dei comitati contrari alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nonostante la recente ordinanza del TAR del Lazio che aveva respinto il loro ricorso, i comitati hanno infatti deciso di proseguire la loro azione, presentando appello al Consiglio di Stato, come segnalato dal giornalista Alessio Di Francesco.
L'oggetto del contendere resta il nulla osta all'abbattimento di 26 alberi nell'area, che il TAR aveva di fatto confermato, esprimendo dubbi sul "legittimo interesse" dei ricorrenti a impugnare il provvedimento. Ora, come si legge nell'estratto del nuovo ricorso, i comitati contestano proprio quell'ordinanza, accusando il TAR di "manifesta illogicità" e "carenza istruttoria", oltre a ribadire la tesi dell' "accertata natura boscata dell'area".
La palla passa dunque al Consiglio di Stato, che sarà chiamato a esprimersi sull'appello, in un ennesimo capitolo di una vicenda legale che prosegue parallelamente all'iter amministrativo del progetto.
I comitati hanno presentato appello al Consiglio di Stato contro l'ultima ordinanza del TAR su #StadiodellaRoma (in foto estratto del ricorso con motivazioni) #ASRoma pic.twitter.com/QU4geUMSsu
