Stadio della Roma, il TAR del Lazio respinge un altro ricorso dei comitati contrari

Arriva un'altra notizia positiva per la Roma sul fronte del nuovo stadio a Pietralata. Il TAR del Lazio ha infatti respinto un ricorso presentato dai comitati contrari alla costruzione dell'impianto, segnando un altro passo avanti nell'iter del progetto.

Il ricorso in questione era stato presentato contro la relazione di un agronomo sullo stato del bosco di Pietralata. Nell'ordinanza, il Tribunale ha espresso dubbi sul "legittimo interesse" dei ricorrenti a contestare i provvedimenti, specificando inoltre che si trattava di perizie e non di atti pubblici, e quindi non contestabili. Questa notizia fa seguito alle dichiarazioni del sindaco Gualtieri di ieri, che aveva definito il progetto "all'ultima tappa" e lo stadio "uno dei più belli al mondo".

