Stadio Roma, Gualtieri: "L'impianto si farà, siamo in fase avanzata"

LA7 - Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, è intervenuto come ospite nel corso della trasmissione 'Omnibus' e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue parole: "Lo stadio della Roma si farà, perché siamo già a uno stato avanzato. La Lazio ha manifestato la volontà di farlo, ha avviato un procedimento e se tutto andrà bene ci sarà anche l'altro stadio. Noi non diremo mai di no a degli investitori che vogliono realizzare dei progetti utili e per il bene della città. Non cubature aggiuntive, ma solo stadi e grandi parchi".