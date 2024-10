Novità per quanto riguarda il progetto della costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nella giornata di ieri è andata in scena una riunione tecnica in Comune e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, è stato stabilito che sono necessarie delle modifiche per migliorare la viabilità e i parcheggi. Questo cambiamento porterà ovviamente a un inevitabile aumento degli investimenti da parte dei Friedkin.

