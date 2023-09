Stadio Roma: dalle 17 alle 20 il secondo incontro del dibattito pubblico

Nella giornata odierna dalle ore 17 alle 20 si svolgerà presso l'ex Mattatoio (Piazza Giustiniani 4) il secondo dei dieci incontri del dibattito pubblico riguardante il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. L'evento, che tratterà "il progetto del nuovo stadio multifunzionale, i risvolti sportivi, economici e sociali", potrà essere seguito sia in presenza sia online. Ecco la nota ufficiale del sito del dibattito pubblico del nuovo impianto dei giallorossi.

INCONTRO 2 - 1° TEMA: IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO MULTIFUNZIONALE, I RISVOLTI SPORTIVI, ECONOMICI E SOCIALI

Questo workshop riguarderà:

la storia e le motivazioni della proposta della nuova struttura sportiva della AS Roma;

il modello operativo e di business;

l’economia dello sport nella dimensione urbana e i risvolti economici e sociali.

Sarà inoltre l’occasione per rispondere alle domande individuate nell'incontro di apertura e per raccogliere ulteriori contributi, da parte dei presenti e dei soggetti collegati on line, volti ad arricchire il programma degli eventi successivi".



