Riparte il dibattito pubblico da Testaccio

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Dopo tanto parlare di nulla finalmente oggi riprende il percorso instradato nel Dibattito Pubblico per il nuovo Stadio della Roma. Un modo concreto per abbandonare il terreno delle polemiche, spesso totalmente sterili, ed affrontare gli aspetti reali e centrali del progetto su cui la Roma sta lavorando e che, per ammissione prima di Lucia Bernabè, Responsabile Relazioni Istituzionali del club giallorosso, e poi anche del sindaco Roberto Gualtieri, dovrebbe essere consegnato in Campidoglio entro la fine dell'anno. Così dopo un primo, lungo e complicato, incontro lo scorso 7 settembre alla Sala della Protomoteca del Comune, oggi pomeriggio riprenderà il confronto con i cittadini. Sede di questo secondo workshop sarà l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, a Piazza Orazio Giustiniani, all'interno dei locali dell'Ex Mattatoio di Testaccio. (...) Ogni incontro servirà ad analizzare aspetti specifici. Ed ecco allora che oggi a partire dalle 17 si discuterà della storia e delle motivazioni della proposta della nuova struttura sportiva della Roma, del modello operativo e di business, ed infine dell'economia dello sport nella dimensione urbana e dei risvolti economici e sociali. Argomenti forse non proprio digeribili per il grande pubblico, che però avrà la possibilità di capire da dove parte l'idea di questo stadio e dove può portare. (...) Come pure sarà importante comprendere su quali basi economiche si regga l'intero progetto. L'esborso è considerevole, superiore ai 500 milioni di euro, in gran parte garantiti garantiti dalla solidità finanziaria della famiglia Friedkin. (...)