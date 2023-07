Stadio Roma, Celli (pres. Assemblea): "Valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti"

TAG 24 - Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, è intervenuta a margine della presentazione del libro 'Campioni', evento organizzato per celebrare lo Scudetto vinto dalla Roma nella stagione 1982/83. Tra i vari temi trattati, si è soffermata anche sulla costruzione del nuovo stadio a Pietralata. Ecco le sue parole: "Noi stiamo procedendo perché Roma Capitale ha dato il pubblico interesse ad un progetto non esecutivo ma iniziale, vigileremo per far si che questa diventi una grande opportunità. Valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti".

Il ricorso al TAR del comitato popolare di Pietralata contro il nuovo Stadio.

"È un qualcosa di giuridico e vedremo cosa accadrà. Lo stadio è una grande opportunità sportiva, un progetto che non ha nulla di residenziale e che potrà anche incentivare altri giovani a diventare campioni".

