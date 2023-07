Presentazione libro 'Campioni': in Campidoglio si celebra la vittoria dello Scudetto 1982/83 (FOTO)

In occasione del 40° anniversario della vittoria dello scudetto della Roma, si è svolta questa mattina nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio la presentazione del libro ‘Campioni’ di Giorgio Martino, Roberto Pruzzo, Francesco Goccia, Marco Gialloreti e Marianna Monello che racconta le gesta della squadra giallorossa campione d’Italia nella stagione 1982/83.

All'evento, organizzato dal presidente X Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio in collaborazione con la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, sono intervenuti alcuni protagonisti di quella indimenticabile stagione, tra cui: i calciatori Ubaldo Righetti, Franco Superchi, Emidio Oddi; il viceallenatore Luciano Tessari; il dottor Ernesto Alicicco dello staff medico; Riccardo Viola, figlio di Dino Viola presidente della Roma del secondo scudetto.

“Celebriamo i 40 anni dalla conquista dello scudetto della As Roma. È doveroso onorare pagine sportive importanti della nostra città. Rendiamo omaggio ai protagonisti e a tutti i componenti della squadra giallorossa di quella magnifica stagione, ancora oggi ricordati con affetto ed emozione, a partire dal presidente Dino Viola e dall’allenatore, il Barone Nils Liedholm. Il 1983 fu tra l’altro un anno sportivo incredibile per Roma, con il doppio scudetto nel calcio e nel basket, per una gioia collettiva che ancora ci rende orgogliosi. Ringrazio gli autori del volume ‘Campioni’ perché ci raccontano e fanno rivivere un momento storico per l’As Roma”, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Oggi vogliamo celebrare una squadra bellissima e vincente che ci ha regalato delle emozioni memorabili, facendoci sentire parte di una impresa straordinaria. Dopo aver ricordato lo storico scudetto conquistato sempre quell’anno nel basket, oggi vogliamo festeggiare i ‘ragazzi’ di mister Nils Liedholm autori di una strepitosa stagione calcistica. Si tratta di campioni che hanno reso grande la nostra città, in un momento storico davvero magico per Roma, e che hanno segnato la storia del calcio per personalità, forza e carisma. Sono stati punto di riferimento per intere generazioni, in un periodo in cui i calciatori non erano ancora superstar milionarie ma soltanto veri sportivi. E sono certo che, per la ricercatezza dello stile e per la precisione nella tecnica, quelle prodezze saprebbero suscitare ancora il boato dei tifosi”, ha detto il Presidente della Commissione Sport, Ferdinando Bonessio.

Hanno partecipato all’evento i consiglieri capitolini Federico Rocca e Daniele Parrucci.

A portare il saluto, in qualità di tifosi romani e romanisti, anche la campionessa di nuoto Alessia Filippi, il pugile Emiliano Marsili e l’attore Antonio Giuliani.