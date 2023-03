Stadio Roma, Bardini: "Il progetto sta seguendo l'iter prestabilito, sono soddisfatto"

Gianluigi Bardini, consigliere municipale di Roma Futura e Presidente della Commissione Ambiente del Municipio IV, ha rilasciato una nota riguardante il Consiglio Municipale che si è tenuto nella giornata odierna per discutere del nuovo Stadio della Roma a Pietralata: “Oggi il Consiglio del Municipio IV ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse rispetto allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma nella zona di Pietralata. Esprimo soddisfazione per un atto che sta procedendo nel suo iter e che ci ha visti impegnati in queste settimane per valutarne l’impatto ambientale, sociale e urbanistico e per farne emergere più chiaramente il pubblico interesse. Come Presidente della Commissione Ambiente del Municipio IV ho voluto fortemente inserire alcune osservazioni nel parere in merito alla sostenibilità ambientale, alla tutela e allo sviluppo della biodiversità e alla necessità che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree verdi contenute nel progetto definitivo sia a carico dell’AS Roma per tutta la durata della convenzione. Vigileremo nelle fasi successive del progetto su quelli che per Roma Futura del Municipio IV sono punti fermi nel contesto di un’opera che ci auguriamo porti uno sviluppo adeguato e sostenibile di un quadrante fondamentale del nostro territorio”.

(agenparl)