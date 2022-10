Stadio Roma, l'assessore D'Amato: "Massima disponibilità. L'Ospedale Pertini non sarà un problema"

«Siamo disponibili a lavorare alla conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma verificando la compatibilità con l'ospedale Sandro Pertini che non sarà un problema, semmai una sicurezza». Lo dichiara l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la consegna da parte dell'Ad dell'As Roma al Campidoglio, dello studio di fattibilità per il nuovo stadio. «Su quel quadrante è già previsto il nuovo ospedale della Tiburtina presso Tivoli Terme - ha aggiunto - che tra l'altro deve alleggerire proprio l'ospedale Sandro Pertini».

