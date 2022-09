Stadio Roma, contatti tra il club giallorosso e RFI per sondare la disponibilità dei terreni appartenenti a Ferrovie dello Stato

I Friedkin continuano a lavorare per realizzare il nuovo stadio. Pietralata è stata identificata come l'area perfetta dove costruire l'impianto e a ottobre è prevista la presentazione del progetto al Campidoglio. I vecchi proprietari dei terreni di quella zona, però, sono pronti a presentare dei ricorsi, rallentando così la realizzazione dello stadio. Secondo quanto annunciato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso starebbe valutando delle alternative e avrebbe avviato i contatti con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per sondare la disponibilità di alcuni terreni, sempre a Pietralata, della società del gruppo Ferrovie dello Stato.

(La Repubblica)