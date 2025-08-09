Everton-Roma, siparietto Wesley-Koné a fine partita: il brasiliano raccoglie una sciarpa giallorossa e la regala al centrocampista (FOTO e VIDEO)

All'Hill Dickinson Stadium è andato in scena il 'derby in famiglia' tra Everton e Roma e la partita si è conclusa con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Matias Soulé. Al termine della gara la squadra giallorossa si è recata sotto il settore ospiti per salutare i tifosi romanisti presenti a Liverpool e Wesley e Manu Koné si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto mentre si avviavano verso lo spogliatoio: il terzino brasiliano è andato a raccogliere una sciarpa giallorossa lanciata dai sostenitori e l'ha regalata al centrocampista francese, il quale l'ha subito indossata intorno al collo.

?? Wesley va a raccogliere una sciarpa giallorossa e la regala a Konè a fine partita ??❤️#EvertonRoma #asroma ??? pic.twitter.com/fmILQKcz9d — laroma24.it (@LAROMA24) August 9, 2025