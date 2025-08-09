Everton-Roma, il saluto della squadra sotto il settore ospiti a fine partita: Rensch, Mancini e Wesley regalano le maglie ai tifosi (FOTO e VIDEO)

All'Hill Dickinson Stadium è andato in scena il 'derby in famiglia' tra Everton e Roma e la partita si è conclusa con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Matias Soulé. Al termine della gara la squadra giallorossa si è recata sotto il settore ospiti per salutare i tifosi romanisti presenti a Liverpool e Gianluca Mancini, Devyne Rensch e Wesley hanno regalato la loro maglietta ai tifosi.

??❤️ Saluto di tutta la squadra ai romanisti presenti a Liverpool. Mancini, Wesley e Rensch regalano la maglia ai tifosi#EvertonRoma #asroma ??? pic.twitter.com/wJsVTZ2Qoe — laroma24.it (@LAROMA24) August 9, 2025