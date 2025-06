La nuova stagione è alle porte e nei prossimi giorni Gian Piero Gasperini e la Roma sono chiamati a prendere le prime decisioni. Come svelato dall'edizione odierna del quotidiano, mercoledì inizieranno le riunioni operative per organizzare il ritiro estivo e quasi certamente il club giallorosso tornerà in Inghilterra. Come accaduto nella passata stagione, la squadra dovrebbe fare di nuovo tappa al St. George's Park, la casa della Federcalcio inglese.

(La Repubblica)