Gasp, la prima grana è il futuro di Svilar. Poi il ritiro inglese

L'Atalanta saluta Gian Piero Gasperini, pronto a diventare il prossimo allenatore della Roma. L'ultimo step prima dell'ufficialità del club giallorosso è arrivata ieri, attraverso un comunicato ufficiale più simile a una lettera di addio piena di sentimenti e riconoscenza. [...] Il club poi certifica la richiesta di Gasperini di andare via da Bergamo per sposare il progetto Roma: "Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli". Tra oggi e domani arriverà l'altro comunicato, quello giallorosso, che ufficializzerà Gasperini come nuovo allenatore della Roma fino al 2028. [...]

Mercoledì le prime riunioni operative per organizzare il ritiro estivo - quasi certa una tappa in Inghilterra, nella casa della Football Association, come avvenuto la scorsa stagione - e ragionare sul mercato.

Svilar è il primo nodo da sciogliere per Gasp che proverà in tutti modi a trattenere il portiere più forte della Serie A. [...]

(La Repubblica)