Ritiro Inghilterra, Roma ospitata nella casa della Federcalcio inglese: ecco il St. George's Park (FOTO e VIDEO)

L'inizio della Serie A 2024/25 si avvicina e la Roma ha deciso di svolgere la seconda fase della preparazione in Inghilterra. I giallorossi lavoreranno per una settimana al St. George's Park, la casa della Federcalcio inglese, e all'interno di essa disputeranno anche l'amichevole contro il Barnsley il 6 agosto alle ore 17 locali.

Costruito nel 2012 per 105 milioni di sterline, il centro sportivo si estende per 330 acri di terreno e si trova nella contea dello Staffordshire, nella regione delle Midlands Occidentali. La posizione di questa struttura è strategica infatti è situata tra gli aeroporti di Manchester, Liverpool ed East Midlands, motivo per cui è facilmente raggiungibile. L'impianto accoglie tutte le 23 selezioni della nazionale inglese, ma al momento sono presenti degli 'ospiti', tra cui la Roma. In passato, invece, si sono allenati qui club del calibro di Manchester City, Ajax, Barcellona e Benfica e anche le nazionali inglesi di rugby, hockey, judo e nuoto. Quando invece i Tre Leoni devono prepararsi per una competizione internazionale, il centro viene completamente riservato a essi. Dotato di ben 14 campi (tra cui una replica fedele del terreno di Wembley), il St. George Football Association dispone anche di un'enorme palestra aperta 24 ore su 24, una sala dedicata all'idroterapia, un campo da calcio regolamentare indoor e un'arena per il futsal.

Piccola curiosità: William, il principe del Galles, è ospite fisso di questa struttura. Inoltre il centro è noto per la birra, dato che anche il birrificio dell'azienda canadese Carling (fondata a Londra) si trova proprio qui.

LR24