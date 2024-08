Ritiro Inghilterra, niente amichevole contro il Coventry: i giallorossi affronteranno il Barnsley il 6 agosto alle 17

Cambio di programma per la Roma. Arrivati durante la notte in Inghilterra per svolgere la seconda parte di ritiro, i giallorossi disputeranno ulteriori due amichevoli e la prima si svolgerà il 6 agosto alle ore 17 locali al St. George Football Association. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, c'è stata una variazione per quanto riguarda l'avversario dei capitolini: gli uomini di mister De Rossi non affronteranno il Coventry (club della Championship, la 'Serie B' inglese), bensì il Barnsley (appartenente alla League One, la terza serie inglese).

Il 10 agosto alle ore 17, invece, la Roma affronterà l'Everton al Goodison Park.