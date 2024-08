Ritiro Roma: squadra volata in Inghilterra. Domani seduta pomeridiana al St. George's Park

Al termine dell'amichevole con l'Olympiakos, terminata 1-1, la Roma è andata direttamente in aeroporto per partire alla volta dell'Inghilterra, dove svolgerà la seconda fase di preparazione.

All'arrivo all'East Midland Airport, la truppa giallorossa si sposterà in pullman fino al St. George's Park, centro della FA inglese. Domani mattinata di riposo prima di scendere in campo nel pomeriggio per un allenamento a porte chiuse.