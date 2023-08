LIVE - Fiumicino, Roma in partenza per Tolosa: confermata l’assenza di Ibanez. Presenti Pinto e la CEO Souloukou (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Questa mattina, intorno alle 10:30, la Roma partirà dall’aeroporto di Fiumicino per dirigersi verso Tolosa, dove alle 19:30 scenderà in campo per l’amichevole proprio contro il Tolosa. Ecco gli aggiornamenti in diretta sul viaggio dei giallorossi.

LIVE

10:10 - La Roma è appena arrivata all’aeroporto di Fiumicino e a breve salita sull’aereo. La notizia principale riguarda sicuramente l’assenza di Roger Ibanez, il quale non è partito con la squadra poiché è molto vicino al trasferimento all’Al-Ahli. Presente anche Tiago Pinto. Alcuni giocatori, tra cui Diego Llorente, Paulo Dybala (accompagnato dal solito mate), Nicola Zalewski e Houssem Aouar, si sono fermati con i tifosi per firmare autografi e scattare selfie.

10:03 - In attesa della squadra, è già presente all'aeroporto di Fiumicino la CEO Lina Souloukou. La dirigente greca è arrivata a bordo di un mezzo privato.