Ibanez ai saluti, non convocato: Arabia a un passo

E adesso Ibanez è davvero a un passo dall'addio alla Roma. Il brasiliano ha capito che la sua avventura è ai titoli di coda. Le offerte ci sono e una è arrivata dal Nottingham Forest, che ha offerto 20 milioni più 10 di bonus, l'altra invece dall'Al-Ahli, che ne mette cinque in più di parte fissa. Il club inglese ha offerto al difensore quattro o cinque anni di contratto a 4 milioni a stagione, 7/8 in Arabia. Non c'è ancora il sì definitivo, ma Ibanez sembra essere convinto dall'offerta saudita, tanto che non sarà convocato per l'amichevole odierna contro il Tolosa. Ibanez sta riflettendo con la sua famiglia e le prossime ore saranno decisive. La Roma potrebbe reinvestire una parte dell'eventuale cessione del brasiliano nel rinnovo del contratto di Dybala, eliminando definitivamente le clausole rescissorie.

Giocando a tre in difesa e con Ndicka che andrà in Coppa d'Africa, ci sarebbe bisogno di un'alternativa a Llorente, Smalling e Mancini, visto che Kumbulla non sarà a disposizione almeno fino a febbraio. Il budget non sarà enorme, ma tutti questi discorsi verranno fatti nei prossimi giorni in attesa della cessione di Ibanez. Successivamente la Roma proverà a piazzare anche Karsdorp.

