FOTO - Ritiro Roma: l’allenamento dei giallorossi all'indomani del test contro il Braga

All’indomani dell’amichevole contro il Braga, terminata sull’1-1, la Roma è scesa in campo nel pomeriggio all’Estadio Municipal di Albufeira per svolgere una seduta di allenamento. I giallorossi hanno eseguito un gran numero di esercizi incentrati principalmente sul lavoro con il pallone e sulla trasmissione a due tocchi. Da segnalare un piccolo problema all'inguine per Nemanja Matic (risolto in breve tempo) e la mascherina protettiva indossata da Gianluca Mancini in seguito al colpo al naso ricevuto nella partita di ieri. Assenti, invece, Ola Solbakken e Andrea Belotti. Questi i migliori scatti della seduta odierna.