Ritiro Roma: maschera protettiva per Mancini durante la seduta. Problema all'inguine per Matic, risolto subito (FOTO)

Meglio prevenire che curare. Durante l'allenamento di oggi pomeriggio Gianluca Mancini ha indossato una maschera protettiva per evitare avvenimenti spiacevoli dopo l'infortunio al naso rimediato ieri contro il Braga. Per qualche istante si è fermato anche Matic, per un piccolo problema all'inguine, risolto comunque in breve tempo.

