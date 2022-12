Roma-Cadice: un minuto di raccoglimento in memoria di Mihajlovic (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Alle 20.00, ora italiana, la Roma affronterà il Cadice nella prima delle tre amichevoli previste nel ritiro in Portogallo, dove la squadra resterà fino al 22 dicembre in vista della ripresa del campionato. Prima del fischio d'inizio all'Estadio Municipal di Albufeira, come appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi. Anche allo stadio Francioni di Latina in occasione di Roma-St. Polten di Champions League Femminile è stato osservato un minuto di silenzio.

LR24

Il minuto di raccoglimento per ricordare Mihajlovic, che in carriera ha anche vestito la maglia giallorossa: