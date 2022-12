Morto Mihajlovic: l'ex tecnico del Bologna era ricoverato a Roma in condizioni critiche

E' morto Sinisa Mihajlovic, che negli ultimi anni aveva combattuto con una malattia che non gli aveva impedito comunque di tornare in panchina a guidare il suo Bologna. Il serbo, cresciuto calcisticamente in Italia dove ha vestito anche la maglia della Roma, avrebbe compiuto 54 anni a febbraio. Le condizioni dell'ex allenatore del Bologna si erano aggravate nelle ultime ore fino al decesso, arrivato nella giornata odierna in una clinica romana.

Questo il comunicato della famiglia:

"La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".