Women's Champions League, ROMA-ST. POLTEN 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile si gioca il passaggio del turno e la qualificazione ai quarti di finale della Women's Champions League in casa contro il St. Polten. Alle giallorosse di mister Alessandro Spugna basta un punto per essere sicure di prendere parte alla fase ad eliminazione diretta della competizione. All'andata finì 4-3 per la Roma, che ribaltò l'iniziale 2-0 austriaco segnando quattro reti tra il 75' e l'87'.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa; Haavi, Giacinti, Serturini.

A disp.: Ohrstrom, Cinotti, Landtrom, Ciccotti, Glionna, Kajzba, Haug, Ferrara, Bergersen, Kollmats, Lazaro, Kramzar.

All.: Alessandro Spugna.

ST. PÖLTEN: Schluter; Tabotta, Balog, Klein, Wenger; Madl, Eder, Mikolajova; Schumacher, Enzinger, Zver.

A disp.: Palmen, Johanning, Fuchs, Meyer, Brunnthaler, Zagor, Falkensteiner, Lemesova.

All.: Celia Liese Brancao-Ribeiro.

Arbitro: Foster. Assistenti: Williams - Carney. IV Ufficiale: Olofsson.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Inizia il match.

PREPARTITA

18.45 - Come da programma, minuto di silenzio per ricordare Mihajlovic con foto mostrata sui teleschermi dello stadio Francioni di Latina prima del fischio d'inizio.

18.30 - Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic.

18.10 - Al via il riscaldamento giallorosso:

17.43 - La formazione ufficiale della Roma.

17.14 - La Roma è arrivata allo Stadio Francioni di Latina. Ecco un video dello spogliatoio giallorosso.