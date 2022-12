FOTO - Fitto colloquio tra Mourinho e Tiago Pinto prima della partenza verso l'Estadio Municipal di Albufeira per Roma-RKC Waalwijk

DA ALBUFEIRA MDR - Prima del match contro l'RKC Waalwijk, vinto per 3-0 dalla Roma grazie alle reti di Abraham, El Shaarawy e Zaniolo, José Mourinho è rimasto a lungo a chiacchierare con Tiago Pinto. I due si sono resi protagonisti di un fitto colloquio durato circa 20 minuti, prima di salire sul pullman per dirigersi verso l'Estadio Municipal di Albufeira. Sia l'allenatore sia il general manager (oltre a Rui Patricio) non torneranno a Roma con la squadra, infatti rimarranno in Portogallo per trascorrere il Natale con i parenti.