Ritiro Portogallo, ROMA-RKC WAALWIJK: squadra verso l'Estadio Municipal (FOTO E VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Terzo e ultimo test amichevole in terra portoghese per la Roma, che affronterà l'RKC Waalwijk, club olandese attualmente decimo nell'Eredivisie. La squadra di Mourinho, al termine della sfida, farà ritorno in Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma: Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Matic, Camara, Zalewski; Bove; Zaniolo, Abraham.

All.: Mourinho Waalwijk: Pereira; Gaari, Adewoye, Van den Buijs; Lelieveld, Oukili, Anita, Clement, Latonda; Jozefzoon, Bel Hassani.

All.: Oosting

IL PREPARTITA

14,28 - Tutta la squadra è partita verso lo stadio.

14,09 (ore 13,09 locali) - La Roma è pronta a partire alla volta dell'Estadio Municipal di Albufeira per l'ultima amichevole di questo ritiro. I primi a salire sul van sono stati Belotti e Wijnaldum. I due ancora infortunati non prenderanno parte alla sfida.