Ritiro Portogallo: Mourinho, Tiago Pinto e Rui Patricio restano in terra lusitana per il Natale (VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - José Mourinho, Tiago Pinto, Rui Patricio e Nuno Santos, cioè i quattro portoghesi della Roma tra squadra, staff tecnico e società, non torneranno in Italia con il resto del team. I quattro, infatti, resteranno in Portogallo dove passeranno il Natale, per poi rientrare nella Città Eterna al termine della festività.

Al termine dell'amichevole contro il RKC Waalwijk vinta per 3-0 dai giallorossi, lo Special One ha salutato tutti. Ora probabilmente lascerà Albufeira per recarsi nella sua Setubal, dove dovrebbe passare questi pochi giorni di vacanza.