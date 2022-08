FOTO - Roma-Shakhtar Donetsk 5-0

Roma semplicemente straripante. Gli uomini di Mourinho hanno battuto lo Shakhtar Donetsk per 5-0 nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Prima dell'inizio del match i tifosi hanno potuto osservare i loro beniamini durante la presentazione della squadra per la stagione 2022/2023. I giallorossi hanno controllato la gara dal primo all'ultimo minuto e hanno regalato giocate di grande qualità, soprattutto grazie all'eccellente tecnica dei "Fab Four", ovvero Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, tutti in campo dall'inizio. La Roma ha chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Pellegrini, Mancini e all'autogol di Konoplya. Nella seconda frazione di gioco Zaniolo e Bove hanno fissato il match sul punteggio di 5-0. Ecco i migliori scatti della partita.