ROMA-SHAKHTAR: alle 19.45 la presentazione prima del fischio d'inizio. File per accedere all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

DALL'OLIMPICO LR24 - La Roma torna a casa. Allo Stadio Olimpico davanti ad oltre 60mila spettatori i giallorossi, in campo con la seconda maglia, affrontano lo Shakhtar Donetsk nell'ultima amichevole prima dell'avvio del campionato tra una settimana in casa della Salernitana. Il test, inoltre, consentirà al club giallorosso di rafforzare il proprio impegno per aiutare il popolo ucraino: oltre ad altre iniziative, l'intero ricavato della vendita dei biglietti verrà donato allo Shakhtar Donetsk, in particolare al sostegno dello "Shelter Center Arena Lviv".

Prima del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, è in programma alle 19.45 la presentazione della squadra e dello staff - live sui canali social del club -: sarà l'occasione per i nuovi acquisti, Matic, Svilar, Celik, Dybala e Wijnaldum, di ricevere l'abbraccio dei romanisti all'Olimpico per la prima volta. Nell'intervallo ci sarà anche l'esibizione del cantante, tra l'altro tifoso giallorosso, Blanco.

PREPARTITA

18.30 - Cancelli aperti a partire dalle 18.15, si registrano file sostanziose per accedere allo stadio: