BETIS-ROMA: squadra in campo per il sopralluogo, chiacchierata Mou-Pinto. Presente anche Fienga (FOTO e VIDEO)

DA SIVIGLIA MDR - Betis-Roma, di scena alle 22.00 allo stadio Villamarin, chiude il ritiro giallorosso in terra iberica prima di far rientro in Italia. La squadra di José Mourinho sfida gli spagnoli in amichevole, davanti a circa 15mila spettatori, nell'ambito dell'Unbeatables Cup, che prende il nome dall'associazione che sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Prima del debutto in Conference League previsto il 19 agosto e in campionato il 22, i giallorossi affronteranno il Raja Club Athletic di Casablanca il 14 agosto all'Olimpico.

PREPARTITA

21.00 - Anche il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, raggiunge Mourinho per un saluto.

20.50 - Giallorossi in campo per il consueto sopralluogo:

Intanto, va in scena una lunga chiacchierata a bordocampo tra Mourinho e Tiago Pinto, colti da LAROMA24.IT:

20.35 - La squadra arriva allo stadio Villamarin, di cui la Roma offre una panoramica su Twitter:

20.15 - La squadra lascia l'hotel per dirigersi allo stadio Villamarin.

Ecco il video della partenza verso il Benito #Villamarin pic.twitter.com/wXkswZ3a0D — laroma24.it (@LAROMA24) August 7, 2021

20.05 - Caloroso saluto tra Fienga, appena arrivato a Siviglia, e il General Manager Tiago Pinto nella hall dell'albergo.

19.50 - Assisterà al match anche il CEO giallorosso Guido Fienga, che scherza con alcuni bambini presenti.

19.45 - I tifosi presenti all'esterno dell'hotel in cui alloggia la Roma salgono ora a circa 50.

19.35 - Circa una ventina di tifosi attendono la Roma all'uscita dall'hotel NH Collection. C'è anche Jesus, tifoso del Real Madrid e fanatico di José Mourinho, tanto da aver creato un gruppo per lo Special One come si può osservare dalla maglia in suo onore.