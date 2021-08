Betis-Roma: minuto di silenzio in memoria di Luis Del Sol (VIDEO)

Prima del fischio d'inizio tra Betis e Roma, amichevole in scena allo stadio Villamarin di Siviglia nell'ambito dell'Unbeatables Cup, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Luis Del Sol, spagnolo che ha vestito le maglie di entrambi i club in carriera e scomparso lo scorso 20 giugno.