Calciomercato Roma: contatti intensi tra Dzeko e l'Inter

Si torna a discutere nuovamente, dopo esser stato in passato vicino al Chelsea, alla Juventus e all'Inter, di Edin Dzeko: con Lukaku in direzione Londra, sponda Chelsea, l'Inter pensa al bosniaco (e Zapata dell'Atalanta) per sostituire il belga. Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i contatti tra il club nerazzurro e l'entourage dell'attuale 9 giallorosso sono sempre "più intensi".

Dzeko, inoltre, inizia Betis-Roma, amichevole in scena allo stadio Villamarin di Siviglia, dalla panchina.

L'agente di Dzeko, Alessandro Lucci, è al lavoro per liberare il suo assistito, aggiunge l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.