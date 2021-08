Calciomercato Roma, Inter su Dzeko: contatto con l'agente del bosniaco e ipotesi biennale da 4 milioni a stagione. Ore di riflessione in casa giallorossa

L'Inter, come emerso anche nelle ultime ore, pensa ad Edin Dzeko. Se dovesse arrivare il via libera per la cessione di Lukaku al Chelsea, infatti, il bosniaco resterebbe una valida alternativa al belga. Anche nelle ultime ore, come scrive su Twitter Gianluigi Longari, ci sono stati contatti interlocutori per il bosniaco.

#Inter nuovi contatti interlocutori per #Dzeko che resta un valido piano alternativo per l’attacco qualora arrivasse il via libera al #Chelsea per #Lukaku. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) August 7, 2021

Come aggiunge Alfredo Pedullà, l'Inter, bloccato Zapata, ha contattato anche l'agente di Dzeko ma non vorrebbe sborsare denaro per il cartellino del bosniaco. La Roma dal canto suo riflette e pensa ad un ipotetico sostituto.

#Lukaku-#Chelsea: via libera entro poche ore! L’#Inter ha contattato agente di #Dzeko all’ora di pranzo: vuole prendere lui e #Zapata (già bloccato). Ma senza esborso di cartellino. La #Roma riflette e pensa a un sostituto — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 7, 2021

Anche il giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter aggiunge ulteriori dettagli alla vicenda che potrebbe vedere Edin Dzeko lasciare Roma per vestire la maglia dell'Inter. Il bosniaco e il club giallorosso avevano raggiunto a giugno un accordo per liberarlo il più facilmente possibile in caso di arrivo di un'offerta per il suo cartellino, visto che così facendo la Roma avrebbe risparmiato sul suo stipendio. Il club nerazzurro sta intensificando i contatti e per Dzeko sarebbe pronto un contratto biennale da 4 milioni a stagione più bonus.