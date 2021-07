Ritiro Roma: oggi tampone e domani partenza per il Portogallo di Cristante. Florenzi resterà a Trigoria

José Mourinho perde Villar ma trova Cristante: oggi infatti il centrocampista reduce dall'Europeo con l'Italia si sottoporrà al tampone di routine a Trigoria per poi imbarcarsi domani verso Lisbona e raggiungere il ritiro giallorosso a Carvoeiro aggregandosi al resto della squadra.

Con lui non ci sarà l'altro romanista campione d'Europa: Alessandro Florenzi, la cui presenza era già stata data per incerta, resterà a lavorare a Trigoria insieme agli altri esuberi della rosa giallorossa. Compagno di viaggio di Cristante potrà essere invece Shomurodov, qualora per l'attaccante, sbarcato in mattinata a Roma, si riuscissero a risolvere tutte le pratiche burocratiche per formalizzare l'acquisto.

LR24