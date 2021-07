Villar: il centrocampista ripartito dal Portogallo di prima mattina verso Roma

Come previsto da ieri, Gonzalo Villar lascia il ritiro della Roma in Portogallo per iniziare il percorso riabilitativo nella capitale. Il centrocampista spagnolo, infatti, nell'allenamento di due giorni fa, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

E oggi, di prima mattina, il (nuovo) numero 8 romanista ha lasciato l'Algarve, dove la squadra è in ritiro, per raggiungere l'aeroporto e volare verso Roma dove inizierà la fase di recupero, dopo aver già svolto gli esami del caso in Portogallo.

LR24