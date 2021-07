Ritiro Roma: Cristante atteso il 2 agosto in Portogallo. Ancora incerta la presenza di Florenzi

Ancora qualche giorno di riposo, poi il ritorno al lavoro per i giocatori della Roma impegnati ad Euro 2020 con la Nazionale Italiana. Si tratta di Bryan Cristante e Alessandro Florenzi - Leonardo Spinazzola fa ovviamente caso a parte visto il grave infortunio al tendine d'Achille - che si sottoporranno al tampone il primo agosto. Ma se il centrocampista ex Atalanta, salvo intoppi, è atteso in Portogallo con la squadra il giorno successivo - il 2 agosto - c'è ancora incertezza sul futuro di Alessandro Florenzi. Non è ancora chiaro, infatti, se il classe '91 vestirà la maglia giallorossa anche nella prossima stagione e, secondo quanto filtra da Trigoria, i dubbi sul fatto che possa aggregarsi al resto della rosa in Algarve verranno sciolti solo nei prossimi giorni.