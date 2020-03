"Romanismo in quarantena": riparte il contest de LAROMA24. Inviateci le vostre testimonianze romaniste, stavolta in palio 'I campioni che hanno fatto grande la AS Roma'

Terzo appuntamento con il contest che punta ad accorciare, almeno idealmente, le distanze in questa fase di isolamento dovuta all'emergenza Coronavirus. In un momento così difficile sono stati in tantissimi i tifosi della Roma ad inondare di testimonianze la redazione de LAROMA24.IT. In particolare sono stati Mattia ed Emma ad assicurarsi i premi messi in palio grazie ai video che testimoniano tanta tenerezza e tanta passione per i colori giallorossi.

Si riparte con un nuovo concorso che stavolta mette in palio 'I campioni che hanno fatto grande la AS Roma', il libro a cura di Tiziano Riccardi, che racconta le gesta sportive dei protagonisti della storia giallorossa dal 1927 ad oggi: le 31 leggende che con le loro imprese hanno fatto entrare il mito giallorosso nei cuori di tutti i tifosi.

La richiesta è sempre la stessa: mandateci le vostre testimonianze, con foto, video o quant'altro preferiate, di questi giorni particolari, in posta privata sui canali Facebook o Instagram de LR24.IT.

Ma sempre con la Roma. In fondo al cuor...