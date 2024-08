PRUZZO: "Mi sembra ci sia confusione nel mercato della Roma" - TORRI: "Credo che si giocherà a 3 dietro"

In mattinata l'arrivo di Danso, mentre crescevano le voci sul possibile scambio col Milan tra Abraham e Saelemaekers, con il mirino ancora puntato su Manu Koné. Delle proiezioni dell'ultimo rettilineo di mercato, discute l'etere romano. "Mi sembra un mercato approssimativo" il giudizio di Nando Orsi.

"Dopo l'arrivo di Danso, con Saelemaekers e un centrocampista la Roma non sarebbe tra le prime 4 ma almeno si vede la luce, si inizia a costruire qualcosa" dice Pino Vaccaro.

Infine, Piero Torri apre a nuovi orizzonti sullo schieramento futuro: "Credo che non domenica, magari non a Marassi, ma dopo la Roma si metterà a tre dietro".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il calciomercato della Roma? Mi sembra che ci sia un po' di confusione, se dovevi prendere questo grande centrocampista bastava non prendere Le Fée (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Cosa mi aspetto dalla Roma dal mercato? Un centrocampista dal cambio di passo e un terzino destro. Non mi sta piacendo assolutamente come la società stia gestendo questa situazione, deve difendere De Rossi. Mi sembra un mercato approssimativo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il mercato della Roma? Mi aspetto che arrivino almeno altri due giocatori ma non ho grande fiducia. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Saelemaekers è un calciatore con caratteristiche che vuole De Rossi, è un giocatore di fascia e secondo me può essere un'ottima soluzione per la Roma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Saelemaekers sarebbe l'equilibratore ideale per la Roma, il Taddei del 4-2-3-1. Possiamo parlare di tutto ma i Friedkin avrebbero fatto uno sforzo davvero importante (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo che non domenica, magari non a Marassi, ma dopo la Roma si metterà a tre dietro (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dopo l'arrivo di Danso, con Saelemaekers e un centrocampista la Roma non sarebbe tra le prime 4 ma almeno si vede la luce, si inizia a costruire qualcosa (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

So che si sta valutando la possibilità di prendere in prestito Beto come vice Dovbyk. E io, in prestito, lo prenderei (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Danso è il miglior centrale che potevi prendere e, nel suo caso, ne è valsa la pena aspettare l’ultima settimana di agosto perché è uno di quelli che può farti cambiare la resa complessiva del sistema (Simone Costantini - Ep. 175 Salida Lavolpiana)

Danso garantisce una variante di gioco in più. Saelemaekers per Abraham sarebbe un'operazione perfetta per le esigenze economiche e tecniche della Roma (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)