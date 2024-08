Calciomercato Roma: giallorossi e Milan pronti a offrire 15 milioni per Koné

Roma e Milan si muovono per Manu Koné. Come riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, sia i giallorossi sia i rossoneri avrebbero fatto sapere al Borussia Mönchengladbach di essere pronte a investire 15 milioni di euro per arrivare al centrocampista. Intanto, il Milan lavora all'accordo economico con Abraham.

